R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D e L a u r e n t i i s d e v e s o l o t o g l i e r e i l s u f f i s s o ‘ s e m i ’ e s i a m o t o t a l m e n t e d ’ a c c o r d o c o n l u i . L o s t a d i o M a r a d o n a è d a v v e r o u n d i s a s t r o , u n i m p i a n t o i n a d e g u a t o p e r u n a c i t t à c o m e N a p o l i e p e r u n a s q u a d r a c h e r a p p r e s e n t a u n s i m b o l o i n t e r n a z i o n a l e ” . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , e u r o p a r l a m e n t a r e e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a , c o m m e n t a l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l N a p o l i a l F o o t b a l l B u s i n e s s F o r u m d e l l a B o c c o n i . “ D a a n n i d e n u n c i a m o l ’ i n e r z i a d e l c o m u n e , c h e n o n h a m a i a v u t o i l c o r a g g i o d i p r o g e t t a r e u n o s t a d i o m o d e r n o e f u n z i o n a l e . N a p o l i m e r i t a u n i m p i a n t o a l l ’ a l t e z z a d e l l a s u a s t o r i a e d e l s u o p u b b l i c o , n o n u n a s t r u t t u r a f e r m a a g l i a n n i ’ 9 0 . S e D e L a u r e n t i i s v u o l e i n v e s t i r e , i l c o m u n e a p r a f i n a l m e n t e l e p o r t e a u n a v e r a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o . I l c a l c i o p u ò e s s e r e a n c h e m o t o r e d i s v i l u p p o u r b a n o , m a s e r v e u n a p o l i t i c a c h e n o n r e s t i f e r m a s u g l i s p a l t i ” , c o n c l u d e .