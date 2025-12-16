M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e d u e c u r v e d i M i l a n e I n t e r h a n n o a t t u a t o u n a s o r t a d i " p a t t o d i n o n b e l l i g e r a n z a " , q u i n d i n o n e s i s t o n o f r a l o r o " t e n s i o n i e , c o m u n q u e , q u e l l e c h e s i d e t e r m i n a n o , p e r s p r o v v e d u t e i n i z i a t i v e d i s i n g o l i , t r o v a n o u n a i m m e d i a t a s o l u z i o n e " . L o s o t t o l i n e a l a g i u d i c e d i M i l a n o R o s s a n a M o n g i a r d o n e l l e m o t i v a z i o n i c o n c u i l o s c o r s o g i u g n o h a c o n d a n n a t o - n e l p r o c e s s o a b b r e v i a t o - 1 6 i m p u t a t i , t r a c u i g l i e x v e r t i c i d e l l e c u r v e d i I n t e r e M i l a n t r a c u i A n d r e a B e r e t t a e L u c a L u c c i . " È i l c a s o , a d e s e m p i o , d e l l a l i t e i n s o r t a f r a C h r i s t i a n R o s i e l l o ( b o d y g u a r d d i F e d e z ) e F r a n c e s c o I n t a g l i a t a , p r e s t o r i s o l t a d a i d u e m a g g i o r e n t i d e l l e C u r v e , a n c h e a c o s t o d i m a l u m o r i d e l l ' i n t e r i s t a " s i r i c o r d a . L o s t e s s o D i r e t t i v o d e l l a C u r v a N o r d , c i o è l a t i f o s e r i a o r g a n i z z a t a n e r a z z u r r a , " v i e n e m o d e l l a t o s u l l a b a s e d e l l o s c h e m a a t t u a t o d a L u c c i p e r g o v e r n a r e g l i a f f a r i d e l l a ( a n t a g o n i s t a ) C u r v a S u d " . G l i s t o r i c i a v v e r s a r i i n c a m p o , s u g l i s p a l t i d i S a n S i r o " r i e s c o n o a b e n c o n v i v e r e e , f i n a n c o , a d o r g a n i z z a r e c o m u n i i n t r o i t i , c o m e i n o c c a s i o n e d e l l a f i n a l e d i C h a m p i o n s L e a g u e t e n u t a s i a d I s t a n b u l ( n e l 2 0 2 3 , n d r ) , q u a n d o , c o m e s i è v i s t o , i n r a g i o n e d e l l ' i n g r e s s o i n s e m i f i n a l e d i e n t r a m b e l e s q u a d r e m i l a n e s i , u n a d i e s s e s a r e b b e a p p r o d a t a i n T u r c h i a , s i c c h è g l i u l t r a s d e c i d e v a n o d i s p a r t i r s i l a t o r t a d e i p o s s i b i l i r i c a v i i l l e c i t i a n c o r p r i m a c h e s i s a p e s s e ( e d a p r e s c i n d e r e d a ) q u a l e d e l l e d u e c o m p a g i n i a v r e b b e d i s p u t a t o l a p a r t i t a p e r l ' a m b i t i s s i m o t r o f e o " .