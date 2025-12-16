M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L o s t a d i o S a n S i r o a M i l a n o " h a c o s t i t u i t o p e r l u n g o t e m p o " i l t e a t r o d o v e s i è m a n i f e s t a t o i l " p r o g r a m m a c r i m i n o s o d e l s o d a l i z i o a s s o c i a t i v o " c h e h a p o r t a t o - n e l p r o c e s s o a b b r e v i a t o - a l l a c o n d a n n a d i 1 6 i m p u t a t i , t r a c u i g l i e x v e r t i c i d e l l e c u r v e d i I n t e r e M i l a n t r a c u i A n d r e a B e r e t t a e L u c a L u c c i , e h a i n d o t t o l a g i u d i c e d e l l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M i l a n o R o s s a n a M o n g i a r d o a r i c o n o s c e r e c o m e p a r t e c i v i l i I n t e r e M i l a n , o l t r e c h e l a L e g a n a z i o n a l e p r o f e s s i o n i s t i S e r i e A . " L a s t r a t e g i a d i v i o l e n z a c h e h a c a r a t t e r i z z a t o i l s o d a l i z i o c r i m i n a l e d e l q u a l e g l i i m p u t a t i f a c e v a n o p a r t e h a l e s o g l i i n t e r e s s i s p e c i f i c i d e l l e d u e p a r t i c i v i l i , c a g i o n a n d o l o r o d a n n i p a t r i m o n i a l i e n o n p a t r i m o n i a l i " , s i l e g g e n e l l e m o t i v a z i o n i d e l l a s e n t e n z a p r o n u n c i a t e l o s c o r s o g i u g n o . I n p a r t i c o l a r e , p e r i l c l u b r o s s o n e r o i d a n n i r i g u a r d a n o i l c o s i d d e t t o s i s t e m a d e l l e ' d o p p i e t t e ' , c h e a v r e b b e a v u t o l ' e f f e t t o d i c o n s e n t i r e l ' a b u s i v o i n g r e s s o a l l o s t a d i o d i c e n t i n a i a d i p e r s o n e ; i l c l i m a " d i d i f f u s o t i m o r e g e n e r a t o s i a c a u s a d e l l a v i o l e n z a a g i t a d a l l ' a s s o c i a z i o n e , s e n t i m e n t o c h e a v r e b b e d i s s u a s o u n n u m e r o i n d e t e r m i n a t o d i p e r s o n e d a l l ' a s s i s t e r e a l l e p a r t i t e " e i c o s t i s o s t e n u t i p e r l ' i m p i e g o d i u n n u m e r o d i s t e w a r d s u p e r i o r e a q u a n t o s a r e b b e s t a t o n e c e s s a r i o p e r c o l p a d i u n a p a r t e d i t i f o s e r i a c h e h a m e s s o i n a t t o c o m p o r t a m e n t i " i n i n s a n a b i l e f r i z i o n e c o n l e r e g o l e e t i c h e d e l l a s o c i e t à " . P e r l a g i u d i c e " N o n v ' è d u b b i o d i c o m e l a s i s t e m a t i c a v i o l e n z a c h e h a a n i m a t o l ' a t t i v i t à d e l s o d a l i z i o c r i m i n a l e a b b i a m i n a t o l a p e r c e z i o n e d i s i c u r e z z a a l l ' i n t e r n o d e l l o s t a d i o " , s i c u r e z z a c h e l a L e g a S e r i e A , i n p r i m a p e r s o n a , s ' i m p e g n a a g a r a n t i r e . " L ' a c c e r t a t a e s i s t e n z a d i u n ' o r g a n i z z a z i o n e c r i m i n a l e v o l t a a l l a c o m m i s s i o n e d i d e l i t t i a c o n n o t a z i o n e v i o l e n t a ( a n c h e e d i n p a r t i c o l a r e ) a l l ' i n t e r n o d e g l i s t a d i d i c a l c i o - i n t e r f e r e n d o c o n l a f i s i o l o g i c a g e s t i o n e d e l l e p a r t e c i p a z i o n i a l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a m i n a i n e l u t t a b i l m e n t e i l p r e s t i g i o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s p o r t i v a " . Q u a n t o a l c l u b I n t e r c h e h a l a m e n t a t o d i e s s e r e v i t t i m a d i v a r i e c o n d o t t e , " p e r l o p i ù d i n a t u r a v i o l e n t a " t r a c u i , " c o n t i n u e p r e s s i o n i d i c a r a t t e r e e s t o r s i v o , r i s s e , l e s i o n i , p e r c o s s e , r e s i s t e n z a a p u b b l i c o u f f i c i a l e " d a p a r t e d e g l i a l l o r a i n d a g a t i , i l T r i b u n a l e r i c o n o s c e i l d a n n o p a t r i m o n i a l e e r e p u t a z i o n a l e e d i i m m a g i n e a l l a s o c i e t à , " i c u i v a l o r i f o n d a n t i s o n o i n c o n t r o t e n d e n z a r i s p e t t o a q u a n t o e m e r s o d a g l i a t t i , a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a l e s i o n e d e l l ' e f f i c i e n z a e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e ( a n c h e i n t e r n a z i o n a l e ) d e l l a s o c i e t à " . N e l l a s e n t e n z a e r a s t a t o s t a b i l i t o u n r i s a r c i m e n t o d i 5 0 m i l a e u r o p e r c i s c u n a s o c i e t à s p o r t i v a e d i 2 0 m i l a e u r o p e r l a L e g a S e r i e A .