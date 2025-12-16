M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n q u a d r o d i s t a b i l e i n t e r a z i o n e t r a i l g r u p p o u l t r a s , a r t i c o l a z i o n i d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a c a l a b r e s e e l ' a t t i v i t à e c o n o m i c a d e i p a r c h e g g i , c o n C a m i n i t i ( G i u s e p p e , n d r ) q u a l e s n o d o f u n z i o n a l e t r a i n t e r e s s i i m p r e n d i t o r i a l i d i Z a c c a g n i ( G h e r a r d o , n d r ) e p r o t e z i o n e m a f i o s a , e c o n p e r m a n e n z a d e l c o n t r o l l o a m b i e n t a l e d e l s e t t o r e d a p a r t e d e l l a C u r v a N o r d m e d i a n t e v e r e e p r o p r i e m o d a l i t à e s t o r s i v e " . E ' q u e s t o i l q u a d r o c h e p e r l a g i u d i c e d i M i l a n o R o s s a n a M o n g i a r d o e m e r g e n e l l a g e s t i o n e i l l e c i t a s u i p a r c h e g g i d e l l ' a r e a i n t o r n o a S a n S i r o n e l l ' i n c h i e s t a ' D o p p i a c u r v a ' c h e h a p o r t a t o l o s c o r s o g i u g n o a 1 6 c o n d a n n e d i e x v e r t i c i d e l t i f o o r g a n i z z a t o d i I n t e r e M i l a n . " L e c o n v e r s a z i o n i c a p t a t e , i n o l t r e , a c c e r t a n o , s e n z a d u b b i o , l ' i n t r i n s e c a c a r i c a i n t i m i d a t r i c e d e i c a p i u l t r a s , d e r i v a n t e s i a d a i p r e c e d e n t i p e n a l i e d a l l a p r o p e n s i o n e a l l a v i o l e n z a , s i a d a l r u o l o a p i c a l e n e l l a C u r v a N o r d , l a c u i c a p a c i t à d i c o n d i z i o n a m e n t o c o s t i t u i v a e l e m e n t o i d o n e o a c o a r t a r e l a v o l o n t à d e l l a v i t t i m a , c h e a c c e t t a v a i l v e r s a m e n t o q u a l e c o s t o n e c e s s a r i o a l l a p r o s e c u z i o n e d e l l ' a t t i v i t à " s i l e g g e n e l l e m o t i v a z i o n i i n c u i s i r a v v i s a l ' e s t o r s i o n e a m b i e n t a l e . C a m i n i t i h a u n r u o l o d i " r a c c o r d o " c o n e s p o n e n t i d e l l a N o r d e d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a d i m a t r i c e ' n d r a n g h e t i s t a . I l q u a d r o d e l i n e a t o n e l l e m o t i v a z i o n i , r i s p e t t o a q u a n t o a c c a d e n e l l e f i l a d e l t i f o o r g a n i z z a t o n e r a z z u r r o , " c o n f i g u r a d i n a m i c h e r e l a z i o n a l i r i c o n d u c i b i l i a l l e m o d a l i t à o p e r a t i v e d e l l a ' n d r a n g h e t a , c a r a t t e r i z z a t e d a r a p p o r t i d i f e d e l t à , r i c o n o s c i m e n t o d e l l e p o s i z i o n i d i i n f l u e n z a e g e s t i o n e g e r a r c h i c a d e l l e p r e t e s e e c o n o m i c h e c o n n e s s e a l c o n t r o l l o t e r r i t o r i a l e e d a l l e a t t i v i t à i m p r e n d i t o r i a l i p a r a - l e c i t e " .