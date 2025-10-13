R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' b e n e c h e c h i s i a p p r e s t a a c o n t e s t a r e l o c a l m e n t e a U d i n e l a p a r t i t a d i c a l c i o I t a l i a - I s r a e l e s a p p i a c h e i l p r o b l e m a a s u o t e m p o s o l l e v a t o d a l s i n d a c o d i U d i n e A l b e r t o F e l i c e D e T o n i , è s t a t o f e l i c e m e n t e r i s o l t o " . C o s ì C a r l o G i o v a n a r d i d i P o p o l o e L i b e r t à . " G r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e - p r o s e g u e - d a m e t e m p e s t i v a m e n t e i n f o r m a t e , 3 3 v e n t i l a t o r i S i n c o t r o n 4 0 0 0 d e l v a l o r e d i s e t t e c e n t o m i l a e u r o , d o n a t i d a l l ' U n i c e f , s o n o g i à s t a t i c o n s e g n a t i a l l ’ o s p e d a l e p a l e s t i n e s e d e s t i n a t a r i o d i G a z a " . " N o n e s i s t e p e r t a n t o p i ù q u e s t o m o t i v o p e r c o n t e s t a r e u n e v e n t o s p o r t i v o p r o p r i o n e l m o m e n t o i n c u i c o i n c i d e c o n u n a g r a n d e f e s t a d i p a c e t r a I s r a e l e e i p a e s i c o n f i n a n t i " , c o n c l u d e .