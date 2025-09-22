R o m a , 2 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S o n o c o n t e n t i s s i m o d e l l a v i t t o r i a n e l d e r b y d i i e r i , u n s u c c e s s o m e r i t a t o i n u n a p a r t i t a s e m p r e c o m p l i c a t a . S o n o p a r t i c o l a r m e n t e f e l i c e p e r L o r e n z o P e l l e g r i n i c h e i o h o s e m p r e d i f e s o . S i m e r i t a v a u n a s o d d i s f a z i o n e d e l g e n e r e d o p o u n p e r i o d o d i f f i c i l e p e r l ' i n f o r t u n i o e l e t a n t e v o c i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s l ' e x d i f e n s o r e d e l l a R o m a V i n c e n t C a n d e l a , a l l ' i n d o m a n i d e l l a v i t t o r i a p e r 1 - 0 n e l d e r b y d e l l a C a p i t a l e c o n t r o l a L a z i o c o n i l g o l d e c i s i v o d i L o r e n z o P e l l e g r i n i . " I e r i m i è p i a c i u t o m o l t o i l c e n t r o c a m p o , d i P e l l e g r i n i h o g i à d e t t o , m a m o l t o b e n e a n c h e C r i s t a n t e e K o n é , q u e s t o r a g a z z o è m o l t o c r e s c i u t o n e g l i u l t i m i m e s i g r a z i e a l l a v o r o d i R a n i e r i p r i m a e G a s p e r i n i o r a , n e l s u o r u o l o è t r a i m i g l i o r i " , a g g i u n g e C a n d e l a c h e v e d e p e r i g i a l l o r o s s i u n f u t u r o r o s e o . " C i s o n o t u t t i g l i i n g r e d i e n t i p e r a n d a r e i n C h a m p i o n s L e a g u e : u n a s o c i e t à f o r t e , c o n u n R a n i e r i i n p i ù , u n a l l e n a t o r e b r a v i s s i m o c h e f a c r e s c e r e i g i o c a t o r i , u n a s q u a d r a s o l i d a c h e s u b i s c e p o c o e u n p u b b l i c o c h e è s e m p r e s t r a o r d i n a r i o . O r a s i d e v e c o n t i n u a r e c o s ì f i n o a l l ' o b i e t t i v o " .