R o m a , 1 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I l T r i b u n a l e d i a r b i t r a t o d e l l o s p o r t ( T a s ) d i L o s a n n a h a r e s p i n t o i l r i c o r s o d i N a d o I t a l i a c o n t r o J o s é L u i s P a l o m i n o . I l d i f e n s o r e d e l l ' A t a l a n t a e r a s t a t o a s s o l t o d a l T r i b u n a l e n a z i o n a l e a n t i d o p i n g d o p o e s s e r e s t a t o t r o v a t o p o s i t i v o a l C l o s t e b o l i n u n c o n t r o l l o d u r a n t e i l r i t i r o n e l l u g l i o d e l 2 0 2 2 . " A s s u n z i o n e i n v o l o n t a r i a " , e r a s t a t a l a d i f e s a a c c o l t a d a i g i u d i c i i t a l i a n i e c o n f e r m a t a d a l T a s .