R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o f i d u c i o s o c h e c i s i a u n a r e a l e e c o n s i s t e n t e i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a o q u a n t o m e n o u n i n c r e m e n t o d i a t t e n z i o n e d a p a r t e d e i n o s t r i g o v e r n a n t i s u l t e m a d e i r i s c h i n a t u r a l i , a m b i e n t a l i e d a n t r o p i c i e d i n p a r t i c o l a r e s u l c o s i d d e t t o d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o " . C o s ì D o m e n i c o C a l c a t e r r a , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o F o n d a z i o n e R e t u r n ( c o l l e g a m e n t o ) , i n t e r v e n e n d o a l l ’ a p p u n t a m e n t o A d n k r o n o s Q & A , ' S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ' , q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " L a n o s t r a f o n d a z i o n e è u n e c o s i s t e m a c h e d a t r e a n n i s i o c c u p a i n m a n i e r a c o n t i n u a t i v a , n e l l ' a m b i t o d e l l e m i s u r e f i n a n z i a t e d a l P n r r , d i r i s c h i - s p i e g a - P a r t i a m o d a l l a t r a t t a z i o n e d e l l e s i n g o l e t i p o l o g i e d i p e r i c o l o s i t à , g l i e s e m p i s o n o q u e l l i c l a s s i c i p e r i l n o s t r o p a e s e c h e p u r t r o p p o r i s e n t e d e g l i e f f e t t i d e l l a q u a s i t o t a l i t à d e l l e p e r i c o l o s i t à n a t u r a l i e d a n t r o p i c h e , p e n s i a m o a f r a n e , a l l u v i o n i , t e r r e m o t i , e r u z i o n i , i l d e g r a d o a m b i e n t a l e n e l l e s u e v a r i e f o r m e , a d e s e m p i o l ' i n q u i n a m e n t o , p e r c r e a r e d e i m o d e l l i , t e n e n d o b e n p r e s e n t e q u a n t o s t a a c c a d e n d o s o t t o i n o s t r i o c c h i e q u e l l o c h e p o t r e b b e n e i p r o s s i m i a n n i e n e i p r o s s i m i d e c e n n i a c c a d e r e i n t e r m i n i d i c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o " . " I l n o s t r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i f o r n i r e a l P a e s e d e g l i s t r u m e n t i c h e , a g g i o r n a t i a l l o s t a t o d e l l ' a r t e , p o s s a n o s e r v i r e a m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e i r i s c h i i n t e r v e n e n d o c o n d e l l e s o l u z i o n i p i ù a d e g u a t e , p i ù e f f i c a c i " , c o n c l u d e .