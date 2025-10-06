R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o , c o n f e r m a t o p r e s i d e n t e d e l l a C a l a b r i a . U n a r i c o n f e r m a g i u s t a e m e r i t a t a , f r u t t o d e l b u o n g o v e r n o s v o l t o i n q u e s t i u l t i m i q u a t t r o a n n i . A n n i i n c u i l a C a l a b r i a h a c a m b i a t o p a s s o , h a r i a l z a t o l a t e s t a e d è t o r n a t a a d e s s e r e p r o t a g o n i s t a . S o n o c o n t e n t a d i a v e r d a t o i l m i o c o n t r i b u t o i n q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , p e r c o r r e n d o i n l u n g o e i n l a r g o l a r e g i o n e , n o n s o l o a s o s t e g n o d e l l ’ a m i c o R o b e r t o , m a s o p r a t t u t t o d i N o i M o d e r a t i " . C o s ì G i u s y V e r s a c e , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i . " G r a z i e a l l a v o r o f a t t o d a M a u r i z i o L u p i , d a l l a s q u a d r a d i P i n o G a l a t i e d a t u t t i i c a n d i d a t i , N o i M o d e r a t i h a r a g g i u n t o i n C a l a b r i a u n o t t i m o r i s u l t a t o , r a d i c a n d o s i a n c o r a d i p i ù s u l t e r r i t o r i o . D o p o a n n i d i s t a l l o , i c a l a b r e s i h a n n o s c e l t o d i c o n t i n u a r e a c o r r e r e . C o n O c c h i u t o , c o n i l c e n t r o d e s t r a u n i t o . A n c h ’ i o h o l a C a l a b r i a n e l c u o r e , i c a l a b r e s i m e r i t a n o u n f u t u r o m i g l i o r e , a p a r t i r e d a i p i ù g i o v a n i c h e o r a p o s s o n o f i n a l m e n t e s c e g l i e r e d i r e a l i z z a r e i l o r o s o g n i a n c h e n e l l a l o r o t e r r a " , c o n c l u d e .