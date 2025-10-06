R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s c h i a c c i a n t e v i t t o r i a d i R o b e r t o O c c h i u t o i n C a l a b r i a è m o t i v o d i g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r t u t t o i l c e n t r o d e s t r a e p e r F r a t e l l i d ’ I t a l i a . È l a c o n f e r m a d i u n a c o a l i z i o n e c h e s a f a r e s q u a d r a a t t o r n o a p r o g r a m m i s e r i e c o n c r e t i , c h e i c i t t a d i n i r i c o n o s c o n o , p r e m i a n d o l a c r e d i b i l i t à d e l l e p r o p o s t e . I n q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e F r a t e l l i d ’ I t a l i a h a f o r n i t o u n c o n t r i b u t o d e t e r m i n a n t e , d i m o s t r a n d o a n c o r a u n a v o l t a d i e s s e r e f o r z a t r a i n a n t e e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c h i v u o l e u n a C a l a b r i a c h e g u a r d a a v a n t i " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d i F d I L a z i o . " M e n t r e i l c e n t r o s i n i s t r a h a r i p e t u t o e r r o r i n o t i - p r o s e g u e - p r o p o n e n d o m i s u r e a s s i s t e n z i a l i t i p i c h e d e l l a l o g i c a d e l l e ‘ m a n c e t t e ’ d i S t a t o t a n t o c a r a a i C i n q u e S t e l l e , c o m e l ’ i n f e l i c e ' r e d d i t o d i d i g n i t à ' p r o s p e t t a t o d a T r i d i c o , i l c e n t r o d e s t r a h a i n v e c e a s c o l t a t o i t e r r i t o r i , c o n f r o n t a n d o s i c o n a m m i n i s t r a t o r i , c a t e g o r i e p r o d u t t i v e e c i t t a d i n i , r a c c o g l i e n d o b i s o g n i e t r a s f o r m a n d o l i i n p r o g e t t i c o n c r e t i d i s v i l u p p o . Q u e s t a è l a d i f f e r e n z a t r a c h i i m m a g i n a l a C a l a b r i a s e d u t a s u l d i v a n o a d a s p e t t a r e s u s s i d i e c h i , c o m e n o i , c r e d e i n u n a r e g i o n e p r o t a g o n i s t a , c a p a c e d i c r e a r e l a v o r o e f u t u r o c o n l e p r o p r i e e n e r g i e " . " I c a l a b r e s i h a n n o s c e l t o d i p r o s e g u i r e s u l l a s t r a d a g i à t r a c c i a t a d a l l a p r i m a e s p e r i e n z a d i g o v e r n o O c c h i u t o , u n a s t r a d a f a t t a d i s e r i e t à , s t a b i l i t à e c r e s c i t a . F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a l a v o r a r e c o n r e s p o n s a b i l i t à e d e t e r m i n a z i o n e , a l f i a n c o d e l p r e s i d e n t e O c c h i u t o e d i t u t t a l a c o a l i z i o n e , p e r g a r a n t i r e c h e l a C a l a b r i a c o n s o l i d i i r i s u l t a t i r a g g i u n t i e p o s s a c o n t i n u a r e a d e s p r i m e r e p i e n a m e n t e t u t t e l e s u e s t r a o r d i n a r i e p o t e n z i a l i t à " , c o n c l u d e .