R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c o n f e r m a d i R o b e r t o O c c h i u t o a l l a g u i d a d e l l a C a l a b r i a è u n s e g n a l e f o r t e e p o s i t i v o . I c i t t a d i n i h a n n o s c e l t o l a c o n t i n u i t à e p r e m i a t o i l l a v o r o c o n c r e t o f a t t o i n q u e s t i a n n i . È u n a v i t t o r i a c h e c o n f e r m a l a c r e d i b i l i t à d i F o r z a I t a l i a , g u i d a t a c o n c o m p e t e n z a e v i s i o n e d a A n t o n i o T a j a n i , u n r i s u l t a t o c h e p a r l a c h i a r o : l a b u o n a p o l i t i c a d à f r u t t i . A R o b e r t o O c c h i u t o v a i l m i o a u g u r i o d i b u o n l a v o r o p e r i p r o s s i m i c i n q u e a n n i . S i a m o c e r t i c h e c o n t i n u e r à a l a v o r a r e c o n p a s s i o n e e s e r i e t à p e r f a r c r e s c e r e l a C a l a b r i a " . C o s ì i n u n a n o t a R o s a r i a T a s s i n a r i , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a .