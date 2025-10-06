R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P d p r i m o p a r t i t o m a q u i i n C a l a b r i a a b b i a m o l a v o r a t o p e r e s s e r e m o l t o c o a l i z i o n a l i . A b b i a m o f a t t e d u e l i s t e , p r o p r i o p e r p e n s a r e a l l a c o a l i z i o n e , n o n a b b i a m o p e n s a t o a l v o t o d e l P d . M a l o h a n n o f a t t o t u t t i . O r a i l t e m a p o l i t i c o è r i u s c i r e a f a r e u n s a l t o d i q u a l i t à t u t t i " . L o d i c e N i c o S t u m p o d e l P d a L a 7 . " I l t e m p o c e r t o n o n h a g i o c a t o a n o s t r o f a v o r e : a b b i a m o m e s s o i n p i e d i u n a c o a l i z i o n e n u o v a e a b b i a m o a v u t o a p p e n a 2 0 g i o r n i p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e " .