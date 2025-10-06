R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o p e r l a r i c o n f e r m a a l l a g u i d a d e l l a C a l a b r i a . I l r i s u l t a t o e l e t t o r a l e è s e n z a a p p e l l o : i c i t t a d i n i h a n n o p r e m i a t o l a s e r i e t à e l a c a p a c i t à d i c h i a m m i n i s t r a c o n i m p e g n o e v i s i o n e . I l b u o n g o v e r n o d e l c e n t r o d e s t r a s i c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a v i n c e n t e . S i a m o u n a c o a l i z i o n e s o l i d a , c a p a c e d i g a r a n t i r e s t a b i l i t à e c r e s c i t a a i t e r r i t o r i . A O c c h i u t o e a t u t t a l a s u a s q u a d r a i p i ù s e n t i t i a u g u r i d i b u o n l a v o r o " . C o s ì A l b e r t o S t e f a n i , d e p u t a t o d e l l a L e g a .