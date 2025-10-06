R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c o n f e r m a d i R o b e r t o O c c h i u t o a l l a g u i d a d e l l a C a l a b r i a r a p p r e s e n t a u n s u c c e s s o s t r a o r d i n a r i o p e r F o r z a I t a l i a , p e r c u i s i p r o f i l a u n g r a n d i s s i m o r i s u l t a t o e l e t t o r a l e , e p e r t u t t i c o l o r o c h e c r e d o n o n e i v a l o r i d e l b u o n g o v e r n o . O c c h i u t o h a s a p u t o i n t e r p r e t a r e a l m e g l i o l e e s i g e n z e d e l l a s u a t e r r a e d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a i c i t t a d i n i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a L u c a S q u e r i . " I n s i e m e a d A n t o n i o T a j a n i , a F r a n c e s c o C a n n i z z a r o e a t u t t i i m i l i t a n t i c h e s i s o n o i m p e g n a t i i n q u e s t i a n n i n e l r a d i c a m e n t o d e l n o s t r o p a r t i t o , a b b i a m o s c r i t t o u n ’ a l t r a i m p o r t a n t e p a g i n a n e l l a s t o r i a d e l n o s t r o m o v i m e n t o . O r a a v a n t i , s u l l a s t r a d a d e l f a r e p e r i c a l a b r e s i e g l i i t a l i a n i " , c o n c l u d e .