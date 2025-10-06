R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " R o b e r t o O c c h i u t o c o n f e r m a t o , a l a r g h i s s i m a m a g g i o r a n z a , p r e s i d e n t e d e l l a C a l a b r i a è u n a g r a n d e v i t t o r i a p e r t u t t o i l p o p o l o d i F o r z a I t a l i a , p e r i l c e n t r o d e s t r a e p e r i c i t t a d i n i c a l a b r e s i . A n c o r a u n a v o l t a , s i a m o l a f o r z a d e l b u o n g o v e r n o , d i c u i R o b e r t o è v a l i d i s s i m o i n t e r p r e t e . È u n a v i t t o r i a c h e r e n d e m e r i t o a q u e s t a s q u a d r a , d a A n t o n i o T a j a n i a F r a n c e s c o C a n n i z z a r o f i n o a i d i r i g e n t i e i m i l i t a n t i d e l t e r r i t o r i o , o g n u n o d e i q u a l i h a d a t o i l s u o c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e . C ’ è u n a c o m u n i t à u m a n a c h e s i a n i m a i n n o m e d e l l a l i b e r t à e c h e c o n t i n u e r à a v i n c e r e t a n t e e t a n t e a l t r e v o l t e a n c o r a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a e v i c e m i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a , F r a n c e s c o P a o l o S i s t o .