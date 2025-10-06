R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o p e r l a s t r a o r d i n a r i a v i t t o r i a i n C a l a b r i a . U n r i s u l t a t o n e t t o , f r u t t o d i q u a t t r o a n n i d i l a v o r o s e r i o , c o n c r e t o e d i b u o n g o v e r n o . L a s u a r i e l e z i o n e e r a s c o n t a t a , p e r c h é i c i t t a d i n i c a l a b r e s i h a n n o r i c o n o s c i u t o l ’ i m p e g n o , l a c o m p e t e n z a e l a c a p a c i t à d i d a r e r i s p o s t e r e a l i a i b i s o g n i d e l t e r r i t o r i o . I l c e n t r o d e s t r a e s c e a n c o r a p i ù r a f f o r z a t o d a q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e , c o n F o r z a I t a l i a c h e s i c o n f e r m a p r i m o p a r t i t o d e l l a c o a l i z i o n e . F o r z a R o b e r t o , a v a n t i c o s ì " . C o s ì F r a n c e s c o S i l v e s t r o , s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a .