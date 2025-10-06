R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i e b u o n l a v o r o a R o b e r t o O c c h i u t o , r i c o n f e r m a t o p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . I c a l a b r e s i h a n n o s c e l t o l a c o n t i n u i t à d i u n ’ a z i o n e d i g o v e r n o r e g i o n a l e c e n t r a t a s u c r e s c i t a e c o n o m i c a e o c c u p a z i o n a l e , s e r i e t à e p r a g m a t i s m o . L a C a l a b r i a e i l M e z z o g i o r n o s o n o a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e d i r i l a n c i o e s v i l u p p o d e l G o v e r n o M e l o n i e c o n t i n u e r a n n o a d e s s e r e u n a g r a n d e p r i o r i t à s t r a t e g i c a c o m e d i m o s t r a n o t u t t i g l i i n d i c a t o r i e c o n o m i c i e s o c i a l i o g g i d i s e g n o p o s i t i v o " . C o s ì i n u n a n o t a L u i g i S b a r r a , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l l e p o l i t i c h e p e r i l S u d .