R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e s i t o a n n u n c i a t o d e l v o t o r e g i o n a l e i n C a l a b r i a c o n f e r m a l a c a p a c i t à d i b u o n g o v e r n o d i R o b e r t o O c c h i u t o e d i u n a m a g g i o r a n z a r e g i o n a l e , s a l d a m e n t e g u i d a t a d a F o r z a I t a l i a , c a p a c e d i i n t e r p r e t a r e l e i s t a n z e d i c a m b i a m e n t o d i u n a r e g i o n e c h e s t a c o l m a n d o i g a p c o n i l r e s t o d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e d e u r o p e o . R o b e r t o a v e v a c h i e s t o a i c a l a b r e s i d i p r o n u n c i a r s i , è r i c o r s o a g l i s t r u m e n t i s o v r a n i d e l l a d e m o c r a z i a p e r n o n v a n i f i c a r e i l l a v o r o f a t t o e d e v i t a r e i l l o g o r a m e n t o , i l p a n t a n o , l a p a r a l i s i a m m i n i s t r a t i v a . L a r i s p o s t a è c h i a r a e i n e q u i v o c a b i l e . I c a l a b r e s i h a n n o c o m p r e s o l e r a g i o n i d i u n a s c e l t a c h e p o t e v a a p p a r i r e a v v e n t a t a , p r o v o c a t o r i a , u n a t t o d i s f i d a , s o l o a g l i o c c h i d i c o l o r o c h e n o n c o n o s c e v a n o o p r e f e r i v a n o n o n v e d e r e i r i s u l t a t i d i q u a t t r o a n n i d i g o v e r n o r e g i o n a l e , f o r i e r i d i r i s u l t a t i c o n c r e t i e , a n c o r p i ù , d i u n c a m b i o d i p e r c e z i o n e r a d i c a l e d e l l a C a l a b r i a i n t u t t i i c o n t e s t i e l i v e l l i " . C o s ì S t e f a n i a C r a x i , s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a . " L a p r o p a g a n d a d e l l a s i n i s t r a , l e r e t o r i c h e e l e p r o m e s s e d a c a m p a g n a e l e t t o r a l e m o s s e d a u n a c u l t u r a a n t i - s v i l u p p i s t a c h e o c c h i e g g i a v a a l l ’ a s s i s t e n z i a l i s m o b e c e r o , n e m i c o d e l l a c r e s c i t a e d e l r i s c a t t o s o c i a l e p r i m a a n c o r a c h e e c o n o m i c o - c o m m e r c i a l e d e l l a C a l a b r i a n o n p o t e v a a t t e c c h i r e . I l c a m p o l a r g o è u n c a m p o a r i d o c h e n o n p r o d u c e f r u t t i . E i l r i s u l t a t o c a l a b r e s e c o n f e r m a l a d e r i v a m a s s i m a l i s t a e r a d i c a l e , s e n z a r i s u l t a t i , d e l P d , e l a m o r t i f i c a z i o n e d i o g n i i s t a n z a p s e u d o - r i f o r m i s t a l ì p r e s e n t e . I d a t i , i n o l t r e , d i m o s t r a n o c o m e l ’ u n i c a c a s a m o d e r a t a e r i f o r m i s t a e s i s t e n t e , p o s s i b i l e , è F o r z a I t a l i a , c h e d a q u e s t a u l t e r i o r e p r o v a e s c e a n c o r a u n a v o l t a r a f f o r z a t a . A R o b e r t o , a t u t t i i c a l a b r e s i , u n a b b r a c c i o e g l i a u g u r i d i b u o n l a v o r o . L a s f i d a c o n t i n u a " , c o n c l u d e .