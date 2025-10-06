R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i a R o b e r t o O c c h i u t o p e r l a s u a s t r a o r d i n a r i a r i c o n f e r m a a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . I l r i s u l t a t o , n e t t o e a m p i o , o t t e n u t o a l l e u r n e è l a t e s t i m o n i a n z a p i ù c h i a r a d e l l a v o r o s e r i o , c o n c r e t o e i n n o v a t i v o p o r t a t o a v a n t i i n q u e s t i a n n i . I c a l a b r e s i h a n n o p r e m i a t o u n a v i s i o n e d i b u o n g o v e r n o , f a t t a d i r e s p o n s a b i l i t à , e f f i c i e n z a e c a p a c i t à d i t r a d u r r e l e p r o m e s s e i n f a t t i " . C o s ì i l s e n a t o r e e v i c e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a P a l a z z o M a d a m a , R o b e r t o R o s s o . " U n r i n g r a z i a m e n t o v a a l n o s t r o s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A n t o n i o T a j a n i , c h e s t a l a v o r a n d o s e n z a s o s t a a f f i n c h é F o r z a I t a l i a s i a s e m p r e p i ù r a d i c a t a s u l t e r r i t o r i o e v i n c e n t e , e a l s e g r e t a r i o r e g i o n a l e F r a n c e s c o C a n n i z z a r o , c h e h a c o n d o t t o q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e c o n l a p a s s i o n e e l a c o m p e t e n z a c h e l o c o n t r a d d i s t i n g u o n o " , c o n c l u d e .