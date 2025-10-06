R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e a l g r a n d e l a v o r o d e l p r e s i d e n t e O c c h i u t o , d e l l a s u a s q u a d r a , d i t u t t i i c a n d i d a t i e d i c o l o r o c h e h a n n o l a v o r a t o s u l t e r r i t o r i o , i c a l a b r e s i h a n n o s c e l t o l a l o r o g u i d a p e r i p r o s s i m i c i n q u e a n n i . Q u e s t o r e f e r e n d u m s u l p r e s i d e n t e O c c h i u t o , s u F o r z a I t a l i a e s u t u t t o i l c e n t r o d e s t r a s ì è c o n c l u s o c o n u n a v i t t o r i a s c h i a c c i a n t e . N o n p o s s i a m o c h e e s s e r e a s s o l u t a m e n t e s o d d i s f a t t i " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i a R a i n e w s 2 4 . " R o b e r t o O c c h i u t o h a s e m p r e c o n t i n u a t o a l a v o r a r e e a n c h e n e l l a t e l e f o n a t a c o n T r i d i c o h a d i m o s t r a t o a n c o r a u n a v o l t a g r a n d e m a t u r i t à c h i e d e n d o g l i d i c o n t r i b u i r e a l b e n e d e l l a C a l a b r i a . Q u e s t o s i g n i f i c a a v e r e a c u o r e l a p r o p r i a r e g i o n e e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .