R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d i s s i m o s u c c e s s o d i R o b e r t o O c c h i u t o i n C a l a b r i a , e g r a n d e a f f e r m a z i o n e d e l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o d e s t r a c h e h a n e l g o v e r n o M e l o n i u n s u o r i f e r i m e n t o i n s o s t i t u i b i l e . O t t i m o r i s u l t a t o d i N o i M o d e r a t i c h e s u p e r a a m p i a m e n t e i l 5 % e c h e s a r à p r e s e n t e i n C o n s i g l i o r e g i o n a l e c o n u n p r e s i d e n t e c o m e O c c h i u t o , a u t o r e v o l e , c r e d i b i l e e a m a t o d a i c a l a b r e s i " . C o s ì S a v e r i o R o m a n o , c o o r d i n a t o r e p o l i t i c o d i N o i M o d e r a t i .