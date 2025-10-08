R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n C a l a b r i a l a s c o n f i t t a d e l c e n t r o s i n i s t r a è n e t t a . S o n o m o l t o c o n t e n t o , n e l d i s a s t r o , d e l r i s u l t a t o d i C a s a R i f o r m i s t a – I t a l i a V i v a c h e a l l a p r i m a u s c i t a f a i l 4 . 5 % , p i ù d i A v s e d i t a n t e a l t r e l i s t e . I l c o r a g g i o p r e m i a e s o n o f e l i c e c h e F i l o m e n a G r e c o c i r a p p r e s e n t e r à b e n i s s i m o i n C o n s i g l i o R e g i o n a l e . N e l f r a t t e m p o , c o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s .