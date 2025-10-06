R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ’ o d i o n o n s i v i n c e . C o n l a g u e r r i g l i a l a u r b a n a , i t o n i a p o c a l i t t i c i , g l i i n s u l t i e i l t e r r o r i s m o p s i c o l o g i c o , l e f a l s i t à , l e p r o v o c a z i o n i c o n t i n u e , g l i s c i o p e r i g e n e r a l i i m m o t i v a t i e n o n p r e a v v i s a t i , i l c a m p o l a r g o n o n h a c a p a c i t à a t t r a t t i v a , f a l l i s c e m i s e r a m e n t e a n c h e l a d i s p e r a t a c a r t a d e l c a o s n a z i o n a l e . I l c e n t r o d e s t r a c o n t i n u a a v i n c e r e c o n l a s u a p r o p o s t a c r e d i b i l e a l l i v e l l o n a z i o n a l e e r e g i o n a l e . C o n g r a t u l a z i o n i a l p r e s i d e n t e O c c h i u t o c h e c o n l a s u a c o n c r e t e z z a e d e q u i l i b r i o h a s a p u t o c o n v i n c e r e d i n u o v o i l p o p o l o c a l a b r e s e . F o r z a C a l a b r i a , f o r z a S u d " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a .