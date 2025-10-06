R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " R o b e r t o O c c h i u t o h a f a t t o u n g r a n d e l a v o r o i n C a l a b r i a , e o g g i g l i e l e t t o r i g l i e n e d a n n o a m p i a m e n t e m e r i t o , c o n f e r m a n d o l o a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e . U n a b e l l a s o d d i s f a z i o n e p e r F o r z a I t a l i a , c h e e s p r i m e i l p r e s i d e n t e e c o n t r i b u i s c e a l l a s u a a f f e r m a z i o n e c o n u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e " . C o s ì G i l b e r t o P i c h e t t o , M i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a e d e s p o n e n t e d i F o r z a I t a l i a . " V i n c e l a p o l i t i c a c o n c r e t a , v i c i n a a l l e p e r s o n e , n o n c o s t r u i t a s u p r o m e s s e i r r e a l i z z a b i l i . A O c c h i u t o r i v o l g o i m i e i p i ù s i n c e r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o , i n m o d o p a r t i c o l a r e s u i d o s s i e r a m b i e n t a l i e d e n e r g e t i c i c h e r i g u a r d a n o d a v i c i n o l a C a l a b r i a " , c o n c l u d e .