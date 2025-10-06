R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r i m o d a t o c h e n o n p u ò n o n d e s t a r e p r e o c c u p a z i o n e r i s p e t t o a l v o t o c a l a b r e s e è i l t a s s o d i a s t e n s i o n e c h e o r m a i s e g n a s t r u t t u r a l m e n t e u n l i v e l l o d i g u a r d i a p e r l a t e n u t a d e l l a d e m o c r a z i a c h e d e v e i n t e r r o g a r e t u t t i . I l r i s u l t a t o d e l l e e l e z i o n i i n C a l a b r i a è p e r ò m o l t o c h i a r o e a d O c c h i u t o f o r m u l i a m o g l i a u g u r i d i b u o n l a v o r o " . C o s ì I g o r T a r u f f i , r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " A P a s q u a l e T r i d i c o v a i l p i ù s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o p e r l ' i m p e g n o e l a g e n e r o s i t à c o n c u i h a c o n d o t t o q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p r e c i p i t a t a i n p i e n a e s t a t e i n u n a p a r t i t a c h e s a p e v a m o s a r e b b e s t a t a d i f f i c i l e e i n s a l i t a c o n t r o i l P r e s i d e n t e u s c e n t e , o l t r e t u t t o r i c a n d i d a t o i n u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e l a m p o " . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l r i s u l t a t o d e l P d , o s s e r v a T a r u f f i , " c h e s i è p r e s e n t a t o c o n d u e l i s t e q u e l l a d e l P d e q u e l l a d e i D e m o c r a t i c i e P r o g r e s s i s t i i l r i s u l t a t o d e l l e d u e l i s t e è i n t o r n o a l 2 0 % i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l e u l t i m e r e g i o n a l i . A n c h e s e o v v i a m e n t e , d i f r o n t e a l l a s c o n f i t t a , q u e s t o d a t o n o n b a s t a " . " C o m e n o n b a s t a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a e s s e r e p a s s a t i d a l 2 7 % d e l l e u l t i m e r e g i o n a l i a l 4 1 % d i o g g i . P e r n o i r i m a n e c o m u n q u e f e r m o l ' i m p e g n o n e l c o n s o l i d a r e l ' a l l e a n z a d i c e n t r o s i n i s t r a c e r t i c h e n e i p r o s s i m i a p p u n t a m e n t i l e v i t t o r i e a r r i v e r a n n o . L ' u n i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a è e r i m a n e i n f a t t i u n a c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r v i n c e r e e g o v e r n a r e . C o m e d i m o s t r a i l f a t t o c h e n e l l e u l t i m e r e g i o n a l i l e u n i c h e c h e h a n n o c a m b i a t o c o l o r e s o n o s t a t e S a r d e g n a e U m b r i a r i c o n q u i s t a t e d a l c e n t r o s i n i s t r a . E c o m e a b b i a m o d e t t o f i n d a l p r i m o g i o r n o i c o n t i d i q u e s t o t u r n o e l e t t o r a l e a n d r a n n o f a t t i a l l a f i n e . M a r c h e e C a l a b r i a s o n o d u e i m p o r t a n t i R e g i o n i c h e i n s i e m e c o n t a n o c i r c a 3 m l n d i a b i t a n t i . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e v o t e r a n n o R e g i o n i c o m e T o s c a n a , P u g l i a c h e c o n t a n o o l t r e 4 m l n d i a b i t a n t i c i a s c u n a . O l a C a m p a n i a , c o n 6 m l n d i a b i t a n t i l a s e c o n d a R e g i o n e p i ù p o p o l o s a d ' I t a l i a e l a p r i m a d e l M e z z o g i o r n o . S o l o d o p o i l 2 3 n o v e m b r e p o t r e m o f a r e u n a v a l u t a z i o n e p o l i t i c a e d u n b i l a n c i o p i ù c o m p i u t o " , c o n c l u d e .