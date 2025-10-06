R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e m i e p i ù s i n c e r e c o n g r a t u l a z i o n i a R o b e r t o O c c h i u t o p e r l a s u a r i c o n f e r m a a l l a g u i d a d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a . L o s t r a o r d i n a r i o r i s u l t a t o d e l l e u r n e r a p p r e s e n t a u n r i c o n o s c i m e n t o n e t t o d a p a r t e d e i c i t t a d i n i p e r i l l a v o r o s v o l t o i n q u e s t i a n n i a l l a g u i d a d e l l a R e g i o n e . U n s e g n a l e c h i a r o d i a p p r e z z a m e n t o p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e s v o l t a c o n s e r i e t à c o n i l s o s t e g n o d i t u t t o i l n o s t r o p a r t i t o , a c o m i n c i a r e d a l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i e d a l s e g r e t a r i o r e g i o n a l e F r a n c e s c o C a n n i z z a r o " . C o s ì i l s e n a t o r e e v i c e c a p o g r u p p o v i c a r i o d i F o r z a I t a l i a a P a l a z z o M a d a m a , A d r i a n o P a r o l i . " I c a l a b r e s i h a n n o v o l u t o p r e m i a r e u n a v i s i o n e d i g o v e r n o f o n d a t a s u i f a t t i e s u l l a s e r i e t à , r i f i u t a n d o d i l a s c i a r s i i n f l u e n z a r e d a t e n t a t i v i d i d e l e g i t t i m a z i o n e o d a u n a g i u s t i z i a a o r o l o g e r i a . A u g u r o a l p r e s i d e n t e O c c h i u t o d i p r o s e g u i r e c o n a n c o r a m a g g i o r e d e t e r m i n a z i o n e i l p e r c o r s o i n t r a p r e s o " , c o n c l u d e .