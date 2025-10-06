R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " R i v o l g o a R o b e r t o O c c h i u t o l e m i e p i ù s i n c e r e c o n g r a t u l a z i o n i p e r l a s u a r i c o n f e r m a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o c h e t e s t i m o n i a l a f i d u c i a r i n n o v a t a d e i c i t t a d i n i v e r s o l a s u a c a p a c i t à d i g o v e r n o , m a t u r a t a i n a n n i d i l a v o r o s e r i o e c o n c r e t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a I c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a N a z a r i o P a g a n o d i F o r z a I t a l i a . " L a C a l a b r i a e , p i ù i n g e n e r a l e , i l M e z z o g i o r n o , h a n n o d a v a n t i s f i d e c r u c i a l i : c o l m a r e i d i v a r i i n f r a s t r u t t u r a l i , o f f r i r e n u o v e o p p o r t u n i t à a i g i o v a n i , r a f f o r z a r e l e g a l i t à e c o e s i o n e s o c i a l e . S o n o c o n v i n t o c h e c o n l a s u a g u i d a l a C a l a b r i a p o t r à c o n t i n u a r e a d e s s e r e p r o t a g o n i s t a d i u n S u d c h e g u a r d a a l f u t u r o c o n c o r a g g i o e r e s p o n s a b i l i t à , c o n t r i b u e n d o a l l a c r e s c i t a d e l l ’ i n t e r o P a e s e . E c c o p e r c h é , d a a m i c o e c o l l e g a , a c c o l g o c o n a f f e t t o e s o d d i s f a z i o n e q u e s t o r i s u l t a t o , c e r t o c h e i l s u o i m p e g n o s a r à a n c o r a u n a v o l t a a l s e r v i z i o n o n s o l o d e l l a C a l a b r i a , m a d i t u t t o i l M e z z o g i o r n o e d e l l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .