R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e n z a q u e s t o a v v i s o d i g a r a n z i a s a r e i a r r i v a t o a l 7 0 % , h o f a t t o u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o , h o f a t t o r i f o r m e c h e n o n s i e r a n o m a i v i s t e , c o s e c h e n e g l i u l t i m i d e c e n n i i c a l a b r e s i n o n a v e v a n o m a i v i s t o . D a l l ’ a l t r a p a r t e c ’ e r a c h i p r o m e t t e v a i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a , l ’ a b o l i z i o n e d e l b o l l o , l ’ a s s u n z i o n e d e i f o r e s t a l i , c o m e s e l a m i a r e g i o n e f o s s e q u e l l a d i 5 0 a n n i f a : i c a l a b r e s i h a n n o m o s t r a t o d i n o n c r e d e r e a c h i p r o m e t t e d i t u t t o p u r d i a v e r e i v o t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a R o b e r t o O c c h i u t o a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 .