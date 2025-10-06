Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Grande vittoria del centrodestra e di Roberto Occhiuto che viene riconfermato alla guida della regione Calabria con circa il 20% in più rispetto alla sinistra". Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci. "Grazie all’elettorato calabrese che ha premiato il buon governo e la serietà del lavoro svolto e non si è fatto ingannare dalle demagogiche promesse del candidato dei 5s Tridico", conclude.
Calabria: Nesci (FdI), 'premiato buon governo e serietà lavoro svolto'
6 ottobre, 2025 • 18:40