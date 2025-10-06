R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d e v i t t o r i a d e l c e n t r o d e s t r a e d i R o b e r t o O c c h i u t o c h e v i e n e r i c o n f e r m a t o a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a c o n c i r c a i l 2 0 % i n p i ù r i s p e t t o a l l a s i n i s t r a " . C o s ì i n u n a n o t a l ’ e u r o d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r D e n i s N e s c i . " G r a z i e a l l ’ e l e t t o r a t o c a l a b r e s e c h e h a p r e m i a t o i l b u o n g o v e r n o e l a s e r i e t à d e l l a v o r o s v o l t o e n o n s i è f a t t o i n g a n n a r e d a l l e d e m a g o g i c h e p r o m e s s e d e l c a n d i d a t o d e i 5 s T r i d i c o " , c o n c l u d e .