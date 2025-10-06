R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i v i v i s s i m e a R o b e r t o O c c h i u t o p e r l a s u a t r i o n f a l e r i e l e z i o n e a p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a e p e r l ’ o t t i m o r i s u l t a t o c o n s e g u i t o d a F o r z a I t a l i a i n p a r t i c o l a r e , c o s ì c o m e d a t u t t a l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o d e s t r a " . C o s ì L e t i z i a M o r a t t i , p r e s i d e n t e d e l l a c o n s u l t a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a e d e u r o p a r l a m e n t a r e P p e . " S i t r a t t a d i u n r i c o n o s c i m e n t o c h e p r e m i a l ’ i m p e g n o , l a c o m p e t e n z a e l a v i s i o n e c o n c u i O c c h i u t o h a s a p u t o g u i d a r e l a C a l a b r i a e c h e r a f f o r z a a l t e m p o s t e s s o i l r u o l o e l a c r e d i b i l i t à d e l n o s t r o p a r t i t o . Q u e s t o r i s u l t a t o t e s t i m o n i a c o m e F o r z a I t a l i a , c o n l e s u e r a d i c i s o l i d e e i s u o i v a l o r i p o p o l a r i , e u r o p e i s t i e l i b e r a l i , s a p p i a a n c o r a i n t e r p r e t a r e a l m e g l i o l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i e g u a r d a r e c o n f i d u c i a a l f u t u r o . U n a u g u r i o s i n c e r o d i b u o n l a v o r o a R o b e r t o O c c h i u t o c e r t a c h e l a s u a a z i o n e c o n t i n u e r à a p o r t a r e b e n e s s e r e , s v i l u p p o , i n n o v a z i o n e e c o n c r e t e r i s p o s t e a l t e r r i t o r i o e a l l a c o m u n i t à c a l a b r e s e " , c o n c l u d e .