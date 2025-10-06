R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a l p r e s i d e n t e O c c h i u t o p e r l a s u a r i c o n f e r m a . A l l a f a l s a p r o p a g a n d a d i T r i d i c o e d e l l a s i n i s t r a c o s ì s m a c c a t a d a e s s e r e d i v e n t a t a u n m e m e s u i s o c i a l , i c a l a b r e s i h a n n o p r e f e r i t o i l p r a g m a t i s m o , l a s e r i e t à e i l b u o n g o v e r n o d e l c e n t r o d e s t r a . P e r i l c a m p o l a r g o è l ’ u n d i c e s i m a s c o n f i t t a : s e f o s s e s t a t a u n a s q u a d r a d i c a l c i o , S c h l e i n e C o n t e s a r e b b e r o g i à s t a t i e s o n e r a t i d a t e m p o . I n o g n i c a s o , T r i d i c o n o n a v r à b i s o g n o d e l R e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a , d i c u i s i è s e m p r e f a t t o p o r t a v o c e : l o a s p e t t a , c o m e p e r R i c c i , l a s u a p o l t r o n a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o d i B r u x e l l e s " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F e d e r i c o M o l l i c o n e .