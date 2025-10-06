R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a n e t t a v i t t o r i a d i R o b e r t o O c c h i u t o i n C a l a b r i a c o n f e r m a c h e b u o n g o v e r n o e s t a b i l i t à s o n o l a c a r t a v i n c e n t e d e l c e n t r o d e s t r a e d i F o r z a I t a l i a . I c i t t a d i n i p r e m i a n o s e r i e t à , r i s u l t a t i e c o n c r e t e z z a : è q u e s t a l a f o r z a d e l n o s t r o m o d o d i g o v e r n a r e n e l l e r e g i o n i e n e l P a e s e . C o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o e a F o r z a I t a l i a C a l a b r i a p e r a v e r s a p u t o i n t e r p r e t a r e a l m e g l i o q u e s t a r i c h i e s t a d i f i d u c i a e b u o n g o v e r n o " . C o s ì N i n o M i n a r d o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a .