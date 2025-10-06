R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a r i c o n f e r m a c o n l a v i t t o r i a d e l p r e s i d e n t e d e l l a C a l a b r i a O c c h i u t o , a c u i r i v o l g o i m i e i m i g l i o r i a u g u r i . D o p o l e M a r c h e , a n c h e l a C a l a b r i a p r e m i a i l l a v o r o f a t t o d e l c e n t r o d e s t r a , c h e q u a n d o g o v e r n a , d i m o s t r a d i s a p e r i n t e r c e t t a r e l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i e d i s a p e r l e c o n c r e t i z z a r e i n a z i o n i . U n v o t o n e l s o l c o d e l l a c o n t i n u i t à d i c i ò c h e è s t a t o f a t t o f i n o r a e c h e a n c o r a v a f a t t o . A c c a n t o n a t o l ’ a s s i s t e n z i a l i s m o c h e h a c o n t r a d d i s t i n t o l e p o l i t i c h e d e l l a s i n i s t r a , c o n l a r i c o n f e r m a d i O c c h i u t o l a C a l a b r i a h a s c e l t o d i v o l e r c o n t i n u a r e a c r e s c e r e s c r o l l a n d o s i d i d o s s o l ’ e t i c h e t t a d i S u d c h e n o n p r o d u c e e d i q u e s t o s i a m o f i e r i ” . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a s s i m o M i l a n i .