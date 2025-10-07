R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È e v i d e n t e c h e p i ù s i s b i l a n c i a l a c o a l i z i o n e v e r s o t e m i m a s s i m a l i s t i e v e r s o i l r a d i c a l i s m o d i s i n i s t r a , p i ù s i p e r d e p e r c h é s i a l l o n t a n a l ' e l e t t o r a t o c e n t r i s t a e m o d e r a t o . È s u c c e s s o n e l l e M a r c h e e i n C a l a b r i a . L e a r e e c e n t r a l i s o n o d e c i s i v e p e r v i n c e r e . A q u e s t o p u n t o , l e p r e o c c u p a z i o n i n o n p o s s o n o n o n a l l a r g a r s i a l l a C a m p a n i a " . L o a f f e r m a i n i l l e a d e r N d c e s i n d a c o d i B e n e v e n t o , C l e m e n t e M a s t e l l a . " I l g i u s t i z i a l i s m o e t i c o , i v e t i i n g i u s t i f i c a t i s u c h i h a r a d i c a m e n t o t e r r i t o r i a l e v e r o , l a d i s p u t a s e n z a f i n e t r a F i c o e D e L u c a , c o n d i z i o n i a v o l t e i n a c c e t t a b i l i s u i d e n t i t à e s i m b o l i d i g r a n d i t r a d i z i o n i p o l i t i c h e e a n c o r a i l f u o c o a m i c o s u i t e r r i t o r i c o n c h i è a l l e a t o e m e r i t e r e b b e r i s p e t t o : s e s i p e r s e v e r a i n q u e s t i e r r o r i m a c r o s c o p i c i , s i r i s c h i a d i s p r e c a r e i l v a n t a g g i o a c c u m u l a t o e d i m e t t e r e a r i s c h i o l a v i t t o r i a a n c h e i n C a m p a n i a . P r i m a c h e s i a t a r d i , s i c o r r e g g a l a r o t t a v e l o c e m e n t e e d e c i s a m e n t e . I l p a r a d o s s o - c o n c l u d e M a s t e l l a - è c h e p r o p r i o c h i è n a t o s u l l ' o n d a d e l c a m b i a m e n t o , p o i f a t i c a a d i n t e r p r e t a r l o e c o m u n q u e c ' è l a n e t t a i m p r e s s i o n e c h e d a u n a p a r t e c i s i a l a c o n c r e t e z z a e d a l l ' a l t r a l a f u m i s t e r i a e c o s ì n o n v a " .