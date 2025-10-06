R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i h a n n o v i n t o i c a l a b r e s i c h e a m a n o i l l o r o t e r r i t o r i o , b e l l i s s i m o p e r q u a n t o c o m p l e s s o , e c h e p r o p r i o p e r q u e s t o h a n n o s c e l t o c o n c h i a r e z z a d i c o n t i n u a r e i l r i n n o v a m e n t o p o r t a t o a v a n t i d a l p r e s i d e n t e O c c h i u t o . D o p o l e M a r c h e a n c h e l a C a l a b r i a a b b r a c c i a l a v i s i o n e d e l c e n t r o d e s t r a , a c u i h a c o n f e r m a t o i l m a n d a t o f i d u c i a r i o p e r i l p r o s s i m o q u i n q u e n n i o . È q u e s t o i l m i g l i o r r i c o n o s c i m e n t o p e r i l l a v o r o s v o l t o i n q u e s t i a n n i d a O c c h i u t o e d a l l a s u a g i u n t a " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , P a o l a M a n c i n i . " L e a l t r e s o n c h i a c c h i e r e c h e l a s c i a n o i l t e m p o c h e t r o v a n o . A l p r e s i d e n t e O c c h i u t o e d a i n u o v i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i c a l a b r e s i i l p i ù c a l o r o s o a u g u r i o d i u n l a v o r o p r o f i c u o , c o n s a p e v o l i c h e n o n m a n c h e r a n n o i p r o b l e m i m a a l t r e t t a n t o c e r t i c h e s a r e t e p o r t a t o r i d i b u o n e s o l u z i o n i p e r i l r i s c a t t o d e l l a C a l a b r i a c h e v o g l i a m o " , c o n c l u d e .