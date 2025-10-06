R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " V i n c e i l c e n t r o d e s t r a c o m e e s p r e s s i o n e d e l b u o n g o v e r n o d i O c c h i u t o , c h e v i e n e r i c o n f e r m a t o a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e c o n u n ’ a m p i a m a g g i o r a n z a . C r e s c e i l c e n t r o d e l c e n t r o d e s t r a g r a z i e a n c h e a l c o n t r i b u t o d i N o i M o d e r a t i c h e , c o n i l s u o o t t i m o r i s u l t a t o , s i c o n f e r m a l a q u a r t a p r o p o s t a d e l l a c o a l i z i o n e e c o n s o l i d a i l p e r c o r s o d i r a d i c a m e n t o e c r e s c i t a a n c h e i n u n a r e g i o n e d o v e s i p r e s e n t a p e r l a p r i m a v o l t a " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i . " U n p r e m i o a l l ’ i m p e g n o d e l l e p e r s o n e c h e h a n n o l a v o r a t o e s i s o n o i m p e g n a t e p e r q u e s t o p r o g e t t o c h e v u o l e r a f f o r z a r e l ’ a r e a p o p o l a r e , l i b e r a l e , s u s s i d i a r i a e r i f o r m a t r i c e d e l c e n t r o d e s t r a . Q u e s t a a f f e r m a z i o n e , q u i n d i , c o n s o l i d a i l p r o g e t t o d i u n c e n t r o r i f o r m a t o r e e i n n o v a t o r e c a p a c e d i g u a r d a r e a l f u t u r o e r e c u p e r a r e q u e l l a p a r t e d i e l e t t o r a t o s e m p r e p i ù d i s i l l u s o c h e s i è r i f u g i a t o n e l l ’ a s t e n s i o n i s m o , a n c h e q u e s t a v o l t a m o l t o a l t o " , c o n c l u d e .