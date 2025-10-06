R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t r o d e s t r a s i c o n f e r m a a l g o v e r n o d e l l a C a l a b r i a . A R o b e r t o O c c h i u t o v a n n o i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o , n e l p r o s e g u i m e n t o d e l p e r c o r s o a m m i n i s t r a t i v o c h e h a g i à d a t o o t t i m i r i s u l t a t i " . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a Y l e n j a L u c a s e l l i . " Q u a n t o a l c a m p o l a r g o , c h e d i r e ? ‘ I l c a r r o z z o n e n o n v a ’ . A v e r s c h i e r a t o u n o d e i p e s i m a s s i m i d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e h a p o r t a t o a u n a r o v i n o s a s c o n f i t t a p e r l ’ a l l e a n z a S c h l e i n - C o n t e . C o s ì c o m e a c c a d u t o n e l l e M a r c h e , u n a r i c e t t a d e c l i n a t a a n c h e a l i v e l l o l o c a l e i n m a n i e r a i d e o l o g i c a v i e n e p u n t u a l m e n t e r e s p i n t a d a g l i e l e t t o r i " , c o n c l u d e .