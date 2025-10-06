Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il centrodestra si conferma al governo della Calabria. A Roberto Occhiuto vanno i migliori auguri di buon lavoro, nel proseguimento del percorso amministrativo che ha già dato ottimi risultati". Così la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. "Quanto al campo largo, che dire? ‘Il carrozzone non va’. Aver schierato uno dei pesi massimi del Movimento 5 Stelle ha portato a una rovinosa sconfitta per l’alleanza Schlein-Conte. Così come accaduto nelle Marche, una ricetta declinata anche a livello locale in maniera ideologica viene puntualmente respinta dagli elettori", conclude.
Calabria: Lucaselli (FdI), 'auguri a Occhiuto, come nelle Marche campo largo non va'
6 ottobre, 2025 • 16:26