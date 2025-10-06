R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i a R o b e r t o O c c h i u t o p e r l ’ e c c e l l e n t e r i s u l t a t o a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n C a l a b r i a . L a s u a r i c o n f e r m a a p r e s i d e n t e r a p p r e s e n t a i l p i ù a u t o r e v o l e r i c o n o s c i m e n t o d i u n l a v o r o s v o l t o c o n s e r i e t à , d e d i z i o n e e s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i , s e m p r e n e l l ’ i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i c a l a b r e s i e d e l l o s v i l u p p o d e l l a r e g i o n e . U n r i n g r a z i a m e n t o p a r t i c o l a r e v a a l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , A n t o n i o T a j a n i , e a l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e , F r a n c e s c o C a n n i z z a r o , p e r i l g r a n d e s u c c e s s o d e l n o s t r o p a r t i t o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a C l a u d i o L o t i t o . " I l r i s u l t a t o o t t e n u t o c o n f e r m a l a s o l i d i t à e l a c r e d i b i l i t à d e l p r o g e t t o p o l i t i c o d i F o r z a I t a l i a , f o n d a t o s u i v a l o r i d e l b u o n g o v e r n o , d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e d e l l a c o n c r e t e z z a . P r o s e g u i a m o s u q u e s t a s t r a d a c o n e n t u s i a s m o e p a s s i o n e , c o n t i n u a n d o a l a v o r a r e c o n s e r i e t à e d e t e r m i n a z i o n e p e r i l b e n e d e l l a C a l a b r i a e d e l l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .