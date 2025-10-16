C o s e n z a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i S a n G i o v a n n i i n F i o r e è u n m o d e l l o e s p o r t a t o d i s v i l u p p o p a z i e n t e e i d e n t i t à c r e d i b i l e . Q u e s t a m o n t a g n a n o n è p i ù c o n f i n e m a v u o l e c o m p e t e r e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s R o s a S u c c u r r o , l a s i n d a c a d e l l a c i t t à d e l c o s e n t i n o f o n d a t a d a S a n G i o a c c h i n o d a F i o r e , u n a d e l l e f i g u r e p i ù a f f a s c i n a n t i d e l l a s p i r i t u a l i t à m e d i e v a l e , c i t a t o d a D a n t e t r a g l i s p i r i t i s a p i e n t i d e l P a r a d i s o . " A r e a i n t e r n a o l t r e i m i l l e m e t r i e s i m b o l o d e l l ’ e m i g r a z i o n e i t a l i a n a , S a n G i o v a n n i i n F i o r e , 1 5 . 5 0 0 a b i t a n t i n e l c u o r e d e l l a S i l a c o s e n t i n a , h a c o n o s c i u t o d u e s t a g i o n i . L a p r i m a , q u e l l a d e l l a v o r o p o v e r o e d e l l ’ a s s i s t e n z i a l i s m o , s e g n a t a a n c h e d a l l a s p e r i m e n t a z i o n e f a l l i m e n t a r e d e l R e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a t r a i l 1 9 9 8 e i l 2 0 0 3 - s p i e g a S u c c u r r o - L a s e c o n d a , i n a u g u r a t a n e l 2 0 2 0 d a l l a n o s t r a g i u n t a , c h e h a t r a s f o r m a t o i l c o m u n e s i l a n o i n u n a d e s t i n a z i o n e d i t u r i s m o m o n t a n o e c u l t u r a l e , c o n u n p r o g e t t o o r g a n i c o f o n d a t o s u r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , s p o r t , s e r v i z i e w e l f a r e a v a n z a t o . I l r e c e n t e r e s t a u r o e l a n u o v a i l l u m i n a z i o n e d e l l ’ A b b a z i a f l o r e n s e - r i v e n d i c a l a s i n d a c a - h a n n o r e s t i t u i t o c e n t r a l i t à a l c o m p l e s s o f o n d a t o d a G i o a c c h i n o d a F i o r e , o g g i f u l c r o i d e n t i t a r i o e s e d e d e l P r e m i o i n t e r n a z i o n a l e a l u i d e d i c a t o . A L o r i c a , l o c a l i t à s u l l a g o A r v o , l ’ o f f e r t a s i è e s t e s a a t r e k k i n g , s p o r t i n v e r n a l i , b i k e e m u s i c a , i n s i n e r g i a c o n i l P a r c o n a z i o n a l e d e l l a S i l a e l e i m p r e s e l o c a l i . S o n o s t a t i r e s i a c c e s s i b i l i i c u n i c o l i b a d i a l i e d è p a r t i t o i l r e c u p e r o d e l s i t o d e l l a p r i m a c h i e s a d i G i o a c c h i n o d a F i o r e , d o v e p a s s e r à u n a c i c l o v i a r e g i o n a l e . I n o l t r e , è i n c o r s o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l u n g o l a g o e d e l l a p i s t a c i c l a b i l e d i L o r i c a , f i n a n z i a t a d a l P a r c o n a z i o n a l e d e l l a S i l a . U n p o r t a l e t u r i s t i c o i n t r e l i n g u e e l a p r o m o z i o n e d e i p r o d o t t i l o c a l i a n c h e a l l ’ e s t e r o c o m p l e t a n o i l s i s t e m a t e r r i t o r i a l e v o l u t o d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e " . S u c c u r r o r i c o r d a p o i " l ’ E s t a t e F l o r e n s e e i f l u s s i d i c r o c i e r i s t i d a C r o t o n e c h e h a n n o c o n s o l i d a t o u n a p r o g r a m m a z i o n e a n n u a l e " . Q u i n d i , " l a C i t t a d e l l a d e l l o s p o r t , i m u r a l e s d e l r i o n e C u s c h i n u e i l r e c u p e r o d i s c u o l e e s p a z i p u b b l i c i " , c h e " h a n n o g e n e r a t o a t t r a t t o r i d i f f u s i " . " A b b i a m o i m p o s t o m e t o d o e d i s c i p l i n a : b a n d i , p a r t e n a r i a t i , r e n d i c o n t a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e e f f i c a c e - c o n c l u d e l a s i n d a c a - e i r i s u l t a t i s o n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i " .