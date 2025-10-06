R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l b u o n r i s u l t a t o d i N o i M o d e r a t i i n C a l a b r i a d i m o s t r a c h e i l p r o c e s s o d i r a d i c a m e n t o t e r r i t o r i a l e d e l p a r t i t o , a v v i a t o g r a z i e a M a u r i z i o L u p i , s t a d a n d o i r i s u l t a t i s p e r a t i . E d è u n s e g n a l e p o s i t i v o p e r l a c o a l i z i o n e . L a v i t t o r i a n e t t a i n C a l a b r i a c o n f e r m a l ’ o t t i m o l a v o r o d i R o b e r t o O c c h i u t o c o n i l s o s t e g n o d i t u t t o i l c e n t r o d e s t r a : i l b u o n g o v e r n o p r e m i a s e m p r e a n c h e q u a n d o t i s c h i e r a n o c o n t r o l ’ i n t e r o c a m p o l a r g o c o n i l ‘ p a d r e ’ d e l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a . A d e s s o i l c e n t r o d e s t r a h a i l d o v e r e d i p r o v a r e a c e n t r a r e a l t r i o b i e t t i v i i n q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e a u t u n n a l e , i n d i c a n d o a l p i ù p r e s t o i c a n d i d a t i p e r C a m p a n i a , P u g l i a e V e n e t o " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i .