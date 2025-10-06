Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il buon risultato di Noi Moderati in Calabria dimostra che il processo di radicamento territoriale del partito, avviato grazie a Maurizio Lupi, sta dando i risultati sperati. Ed è un segnale positivo per la coalizione. La vittoria netta in Calabria conferma lottimo lavoro di Roberto Occhiuto con il sostegno di tutto il centrodestra: il buongoverno premia sempre anche quando ti schierano contro lintero campo largo con il padre del reddito di cittadinanza. Adesso il centrodestra ha il dovere di provare a centrare altri obiettivi in questa tornata elettorale autunnale, indicando al più presto i candidati per Campania, Puglia e Veneto". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.