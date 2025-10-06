R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n C a l a b r i a h a v i n t o R o b e r t o O c c h i u t o p e r l e s u e c a p a c i t à , h a v i n t o i l c e n t r o d e s t r a p e r l a s u a c o m p a t t e z z a , s i p r o f i l a u n t r i o n f o d e l l a l i s t a d i F o r z a I t a l i a e d e l l e l i s t e p r o m o s s e d a O c c h i u t o e F o r z a I t a l i a c o n u n r i s u l t a t o e c l a t a n t e . C h e d e d i c h i a m o a i n o s t r i m i l i t a n t i , a S i l v i o B e r l u s c o n i , e a l l a c l a s s e d i r i g e n t e d i F o r z a I t a l i a c e n t r a l e e t e r r i t o r i a l e c h e s i d i m o s t r a c a p a c e e v i n c e n t e . C o n T a j a n i , c o n i d i r i g e n t i d i v e r t i c e n a z i o n a l i e l o c a l i F o r z a I t a l i a è i n b u o n e m a n i . N o n v o g l i a m o i m p a r t i r e i n s e g n a m e n t i o d a r e c o n s i g l i a n e s s u n o . M a s e q u a l c u n o c h e p e r d e c o p i e o g n i g i o r n o n e v o l e s s e h a i n o s t r i n u m e r i p e r c h i a m a r c i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i .