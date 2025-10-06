R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a v i t t o r i a d i R o b e r t o O c c h i u t o i n C a l a b r i a è u n r i s u l t a t o c h e p r e m i a l ' o t t i m o l a v o r o s v o l t o i n q u e s t i a n n i a l l a g u i d a d i u n a r e g i o n e c h e h a d i r i t t o a l p r o p r i o r i s c a t t o . I c a l a b r e s i h a n n o p r e m i a t o u n a g u i d a s e r i a , c o n c r e t a e v i c i n a a i c i t t a d i n i , c a p a c e d i t r a d u r r e l e p r o m e s s e i n f a t t i e d i r e s t i t u i r e f i d u c i a a u n a t e r r a c h e m e r i t a r i s c a t t o e s t a b i l i t à . A l p r e s i d e n t e O c c h i u t o r i v o l g o i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o , c e r t o c h e c o n l a s u a g u i d a l a C a l a b r i a p o t r à p r o s e g u i r e s u l p e r c o r s o d i c r e s c i t a a v v i a t o i n q u e s t i a n n i c o n s e r i e t à e d e t e r m i n a z i o n e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a A d r i a n o G a l l i a n i .