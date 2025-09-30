R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i d i r e u n a s e m p l i c e c o s a a i g i o r n a l i s t i c h e i n q u e s t e o r e s o n o t u t t i i n c u r i o s i t i p e r i l f a t t o c h e i o , B o n e l l i , S c h l e i n , M e l o n i e T a j a n i e r a v a m o t u t t i s u l l o s t e s s o a e r e o p e r L a m e z i a T e r m e : e r a v a m o t u t t i l ì p e r c h é n o n c ’ è a l t r o m o d o p e r a r r i v a r e i n C a l a b r i a . D e v i p r e n d e r e u n v o l o e p a g a r e m o l t o . Q u e s t o r a c c o n t a d i u n t e r r i t o r i o i n c u i n o n c ’ è u n a l i n e a f e r r o v i a r i a d e c e n t e p e r g l i s p o s t a m e n t i i n t e r n i , f i g u r i a m o c i s e a r r i v a l ’ a l t a v e l o c i t à " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " E a l l o r a , a M e l o n i e a g l i a l t r i d e l g o v e r n o l a d o m a n d a d a f a r e è s e d o p o l a g i o r n a t a d i o g g i i n C a l a b r i a s i a n o a n c o r a c o n v i n t i d i b u t t a r 1 5 m i l i a r d i d i e u r o p e r i l P o n t e s u l l o S t r e t t o . V e n g o n o a f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e i n C a l a b r i a d e i p r o b l e m i d e i c a l a b r e s i n o n p a r l a n o m a i " , c o n c l u d e .