R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a b e l l i s s i m a v i t t o r i a d e l c e n t r o d e s t r a e p e r l a s t r a o r d i n a r i a r i c o n f e r m a d i R o b e r t o O c c h i u t o , a l q u a l e f a c c i o i m i e i a u g u r i d i b u o n l a v o r o , a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . C o s ì c o m e a b b i a m o v i s t o n e l l e M a r c h e , a n c h e i n C a l a b r i a g l i e l e t t o r i h a n n o p r e m i a t o c h i h a l a v o r a t o c o n i m p e g n o , s e r i e t à e a v e n d o u n a v i s i o n e p e r i l f u t u r o d e l l a p r o p r i a t e r r a " . C o s ì i n u n a n o t a i l c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , C a r l o F i d a n z a . " P e r f o r t u n a è f i n i t o i l t e m p o d e g l i i m b o n i t o r i d e l l a p o l i t i c a , o g g i g r a z i e a l g o v e r n o M e l o n i v i n c e l a p o l i t i c a d e l f a r e b e n e , c a p a c e d i g a r a n t i r e s t a b i l i t à e c r e s c i t a " , c o n c l u d e .