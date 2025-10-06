R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c o n f e r m a d i R o b e r t o O c c h i u t o a p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a è l a d i m o s t r a z i o n e c h e i c i t t a d i n i c o n t i n u a n o a c r e d e r e n e l b u o n g o v e r n o r a p p r e s e n t a t o d a F o r z a I t a l i a e d a l c e n t r o d e s t r a , m e n t r e b o c c i a n o s o n o r a m e n t e i l c a n d i d a t o d e l l e s i n i s t r e , p a d r e d e l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a , e i l m o d e l l o f a l l i m e n t a r e c h e r a p p r e s e n t a . È u n a d a t a s t o r i c a p e r c h é , d o p o a n n i i n c u i d e s t r a e s i n i s t r a s i s o n o s e m p r e a l t e r n a t e a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e , p e r l a p r i m a v o l t a d a q u a n d o i n C a l a b r i a c ’ è l ’ e l e z i o n e d i r e t t a u n p r e s i d e n t e v i e n e c o n f e r m a t o p e r u n s e c o n d o m a n d a t o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i o a l M i t T u l l i o F e r r a n t e . " I l n o s t r o m o v i m e n t o e g r e g i a m e n t e g u i d a t o d a F r a n c e s c o C a n n i z z a r o - p r o s e g u e - h a p r e s e n t a t o b e n t r e l i s t e , è i n a s s o l u t o i l p r i m o p a r t i t o i n C a l a b r i a e o r m a i s t a b i l m e n t e i l s e c o n d o n e l c e n t r o d e s t r a a l i v e l l o n a z i o n a l e . U n a s t r a o r d i n a r i a v i t t o r i a a z z u r r a f r u t t o d e i r i s u l t a t i c o n c r e t i o t t e n u t i p e r i l t e r r i t o r i o d a u n a m m i n i s t r a t o r e c a p a c e e a p p a s s i o n a t o c h e , i n q u a t t r o a n n i , h a f a t t o p i ù c h e n e g l i u l t i m i 4 0 a n n i " . " D i f r o n t e a l r i s c h i o d i u n ’ i n t e r r u z i o n e d e l p e r c o r s o d i r i l a n c i o d e l l a r e g i o n e , g r a z i e a l m a n d a t o f o r t e e c h i a r o c h e g l i e l e t t o r i h a n n o c o n f e r i t o a R o b e r t o O c c h i u t o , o r a s i p o t r à c o n t i n u a r e a l a v o r a r e c o n r i n n o v a t a e n e r g i a , p o r t a n d o a v a n t i u n a s t a g i o n e d i r i n a s c i t a d e l t e r r i t o r i o a p a r t i r e d a l l a s a n i t à , d a l t u r i s m o , d a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e d a l l o s v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e c h e è l a v e r a c h i a v e d e l l a c r e s c i t a s o c i a l e e p r o d u t t i v a d e l S u d . B u o n l a v o r o a l n o s t r o R o b e r t o O c c h i u t o p e r i p r o s s i m i c i n q u e a n n i a l l ’ i n s e g n a d e l l a c o n c r e t e z z a e d e l b u o n g o v e r n o d e l l a C a l a b r i a " , c o n c l u d e .