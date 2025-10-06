R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e l e m i e p i ù v i v e c o n g r a t u l a z i o n i a l p r e s i d e n t e R o b e r t o O c c h i u t o p e r l a s u a r i e l e z i o n e a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . I l r i s u l t a t o o t t e n u t o c o n f e r m a l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i c a l a b r e s i n e l b u o n g o v e r n o d e l c e n t r o d e s t r a e n e l l a v o r o c o n c r e t o p o r t a t o a v a n t i i n q u e s t i a n n i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , D a n i e l a D o n d i . " U n p l a u s o v a a t u t t a l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o d e s t r a , c h e a n c o r a u n a v o l t a s i d i m o s t r a c o m p a t t a , c r e d i b i l e e c a p a c e d i o f f r i r e a i c i t t a d i n i r i s p o s t e r e a l i e u n a v i s i o n e d i s v i l u p p o p e r i l t e r r i t o r i o . L a c o n f e r m a d i O c c h i u t o r a p p r e s e n t a a n c h e u n i m p o r t a n t e s e g n a l e d i s t a b i l i t à e c o n t i n u i t à n e l l ’ a z i o n e d i g o v e r n o d e l l e r e g i o n i i t a l i a n e a m m i n i s t r a t e d a l c e n t r o d e s t r a , s o t t o l a g u i d a a u t o r e v o l e d e l l a P r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . A v a n t i c o s ì , c o n s e r i e t à , c o e r e n z a e s p i r i t o d i s q u a d r a , p e r c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e u n ’ I t a l i a s e m p r e p i ù f o r t e e r a d i c a t a n e i v a l o r i d e l b u o n g o v e r n o " , c o n c l u d e .