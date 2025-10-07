R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ U d c a l l e e l e z i o n i R e g i o n a l i i n C a l a b r i a h a r a g g i u n t o u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e g r a z i e a d u n a s q u a d r a g i o v a n e e c o m p l e t a m e n t e r i n n o v a t a , c o n t r i b u e n d o a l l a v i t t o r i a d e l p r e s i d e n t e R o b e r t o O c c h i u t o e d e l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o d e s t r a . S i a m o c o n v i n t i c h e s i d e b b a p r o s e g u i r e s u q u e s t a s t r a d a p e r r i m e t t e r e a l c e n t r o , c o n l a f o r z a d e l l a c o e r e n z a e d e l l a s e r i e t à , q u e i v a l o r i e q u e i p r i n c i p i c h e f a n n o p a r t e d e l l a n o s t r a s t o r i a , e r i l a n c i a n d o n e l l ’ a g e n d a p o l i t i c a t e m i p r i o r i t a r i c o m e l a f a m i g l i a , i l s o s t e g n o a l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , l e p o l i t i c h e s o c i a l i ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e U d c A n t o n i o D e P o l i .