R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a t r i o n f a l e v i t t o r i a d i R o b e r t o O c c h i u t o i n C a l a b r i a , c h e h a s c e l t o d i r i c a n d i d a r s i n o n o s t a n t e u n a v v i s o d i g a r a n z i a , d i m o s t r a d u e c o s e . L a p r i m a : l a m a g i s t r a t u r a v a r i s p e t t a t a m a l ’ a g e n d a p o l i t i c a l a s t a b i l i s c e l a p o l i t i c a s t e s s a , e d e v e e p u ò f a r l o s e n z a c o n d i z i o n a m e n t i . L a s e c o n d a : i l c e n t r o d e s t r a e F o r z a I t a l i a s o n o s e m p r e p i ù f o r t i e c r e d i b i l i c o m e f o r z a d i g o v e r n o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a I s a b e l l a D e M o n t e .