R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n a s o r p r e s a p e r l a r i c o n f e r m a d i R o b e r t o O c c h i u t o a g o v e r n a t o r e d e l l a C a l a b r i a . R o b e r t o h a l a v o r a t o i n q u e s t i a n n i c o n s e r i e t à , c o n c r e t e z z a e l u n g i m i r a n z a , a f f r o n t a n d o c o n d e t e r m i n a z i o n e l e t a n t e s f i d e d e l l a r e g i o n e . I c a l a b r e s i h a n n o r i c o n o s c i u t o i l v a l o r e d e l s u o i m p e g n o e l o h a n n o p r e m i a t o c o n u n v o t o c h i a r o e c o n v i n t o . L a C a l a b r i a h a b i s o g n o d i c o n t i n u i t à , d i b u o n e p o l i t i c h e e d i a m m i n i s t r a t o r i c a p a c i d i g u a r d a r e a l f u t u r o s e n z a i d e o l o g i e m a c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a D a r i o D a m i a n i . " R o b e r t o O c c h i u t o h a d i m o s t r a t o d i s a p e r l o f a r e , c o n r i s u l t a t i t a n g i b i l i i n t e r m i n i d i s v i l u p p o , i n f r a s t r u t t u r e e c r e d i b i l i t à i s t i t u z i o n a l e . U n r i n g r a z i a m e n t o v a a l n o s t r o s e g r e t a r i o n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i , c h e c o n d e t e r m i n a z i o n e p o r t a a v a n t i l a b u o n a p o l i t i c a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , e a l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , F r a n c e s c o C a n n i z z a r o , c h e i n C a l a b r i a s t a g u i d a n d o i l n o s t r o p a r t i t o c o n r i s u l t a t i e c c e l l e n t i . U n g r a n d e s u c c e s s o p e r F o r z a I t a l i a . A R o b e r t o l e m i e c o n g r a t u l a z i o n i e l ’ a u g u r i o d i b u o n l a v o r o " , c o n c l u d e .