R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I r i s u l t a t i c h e s i s t a n n o d e l i n e a n d o i n C a l a b r i a , d o p o l a v i t t o r i a n e t t a n e l l e M a r c h e , r a p p r e s e n t a n o u n s e g n a l e i n e q u i v o c a b i l e : i l c e n t r o d e s t r a è u n a f o r z a c o m p e t i t i v a , c r e d i b i l e e v i n c e n t e i n t u t t o i l P a e s e . L a r i c o n f e r m a d i F r a n c e s c o A c q u a r o l i n e l l e M a r c h e c o n o l t r e i l 5 2 % e l a n e t t a a f f e r m a z i o n e d i R o b e r t o O c c h i u t o i n C a l a b r i a t e s t i m o n i a n o c h e , q u a n d o s i c o s t r u i s c e u n ’ a l t e r n a t i v a s e r i a , r a d i c a t a s u l t e r r i t o r i o e c a p a c e d i p a r l a r e a i b i s o g n i c o n c r e t i d e i c i t t a d i n i , g l i e l e t t o r i r i s p o n d o n o c o n f i d u c i a e p a r t e c i p a z i o n e . F o r z a I t a l i a , i n p a r t i c o l a r e , s i c o n f e r m a p r o t a g o n i s t a d i q u e s t o s u c c e s s o . I l r i s u l t a t o c a l a b r e s e d i m o s t r a c h e i l n o s t r o p a r t i t o , q u a n d o g u i d a t o d a u n a l e a d e r s h i p a u t o r e v o l e e v i c i n a a l l e c o m u n i t à , s a e s s e r e d e t e r m i n a n t e p e r l a t e n u t a e i l s u c c e s s o d e l l a c o a l i z i o n e . Q u e s t o d a t o c i d e v e f a r r i f l e t t e r e a n c h e i n C a m p a n i a : a b b i a m o i l p o t e n z i a l e p e r r e p l i c a r e q u e s t i r i s u l t a t i " . C o s ì A n g e l o A n t o n i o D ’ A g o s t i n o , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o I n n o v a z i o n e e S v i l u p p o d i F o r z a I t a l i a e s e g r e t a r i o p r o v i n c i a l e d i A v e l l i n o . " M a r c h e e C a l a b r i a c i i n s e g n a n o c h e n o n e s i s t o n o t e r r i t o r i i m p r e n d i b i l i p e r i l c e n t r o d e s t r a " . " L a s f i d a c h e c i a t t e n d e i n C a m p a n i a è a m b i z i o s a m a r e a l i z z a b i l e . D o b b i a m o r a f f o r z a r e i l r a d i c a m e n t o t e r r i t o r i a l e d i F o r z a I t a l i a , r e n d e r e c a p i l l a r e l a n o s t r a p r e s e n z a i n o g n i c o m u n e , f o r m a r e a m m i n i s t r a t o r i p r e p a r a t i e m o t i v a t i . S o l o c o s ì p o t r e m o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l c a m b i a m e n t o c h e l a n o s t r a r e g i o n e m e r i t a . I l v o t o c a l a b r e s e c i d i c e c h e i l c e n t r o d e s t r a p u ò v i n c e r e a n c h e a l S u d q u a n d o s a p r o p o r r e u n a v i s i o n e d i s v i l u p p o c r e d i b i l e , m e t t e r e a l c e n t r o l e p e r s o n e e i t e r r i t o r i e d i m o s t r a r e d i s a p e r g o v e r n a r e c o n c o m p e t e n z a e c o n c r e t e z z a , c o s ì c o m e h a f a t t o i l p r e s i d e n t e O c c h i u t o " , c o n c l u d e .